Порошенко превратил президентские выборы в украинский базар

Тимошенко назвала пять способов подкупа электората штабом лидера нации

Действующий президент Украины Петр Порошенко пытается "купить" избирателей. Это утверждает его ярый оппонент и одна из лидеров президентской гонки руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выступая в пятницу, 22 февраля, на брифинге в Киеве, кандидат перечислила пять способов, которые применяет штаб хозяина "Рошена" в надежде прорваться во второй тур выборов.

"Президент решил, что он не сможет выиграть выборы. Поэтому он их решил купить – грубо и брутально. Я могу назвать пять пунктов фальсификаций, которые практически покрыли все страну", – заявила "газовая принцесса", пресс-конференцию которой вел ее аккаунт в Facebook.

По ее информации, первая схема – работа специальных агитаторов. Они заходят в квартиры к избирателям, разговаривают с ними, составляют анкеты, забирая персональные данные.

"Те, кто дают согласие, им дают 500 гривен (18,5$) – это половина оплаты. Потом людей фотографируют с деньгами, чтобы они потом боялись. Такие анкеты собирают практически во всех домах Украины", – отмечает пани Тимошенко.





Вторым элементом фальсификации она назвала подкуп с использованием бюджетных средств.

"Из госбюджета направляют субвенции в местный бюджет, чтобы люди получили материальную помощь в тысячу гривен", – раскрыла секрет порошенковской обманки кандидатша.

Далее идет прямой подкуп через якобы официальные программы, одна из них – выдача монетизированных субсидий.

"На месяц их задержали, чтобы прямо перед выборами люди получили за два месяца. Речь идет о 2 млрд гривен", – сказала лидер "Батькивщины".

Причем в этих программах участвуют фонды как самого президента, так и его супруги и сына-депутата, уверяет Юлия Владимировна.



Четвертый способ – регистрация 44 кандидатов в президенты.

"Я не первый день в политике, но таких фамилий и таких политиков никогда не слышала. Смысл этой фальсификации – регистрируя фальшивых кандидатов, они получают своих представителей в комиссиях, которые будут фальсифицировать на местах", – подчеркивает пани Тимошенко.

Главная ставка – подделка протоколов.

И последний элемент – социология, с помощью нереальных цифр штаб Порошенко готовит платформу для окончательных результатов выборов, которые должны подтвердить их якобы правдивый результат.

"Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко близко не приближается ко второму туру и не попадет туда. Но это продажная социология. Однако им ничего не поможет. Чтобы об этом рассказать, я сегодня и пригласила средства массовой информации", – констатировала Тимошенко.

Как пишет портал "Страна.ua", называемая политологами в Незалежной #Сетка, т.е. скупка голосов избирателей, которую скромно в СМИ величают "контролируемое голосование", используется в соборной еще с середины 2000-х годов. Просто в постмайданной Украине она вырвалась из рамок такой местной и в большинстве кустарной истории благодаря штабу "шоколадного короля", поставившего эту систему на широкую ногу.

И тут, прямо как подтверждение масштабов уже идущих фальсификаций, выяснились новые цифры доходов пана Порошенко и места, откуда в его карман текут миллионы и миллионы гривен. Петру Алексеевичу просто прет! Только с начала 2019 г. его благосостояние увеличилось на 1,7 млрд грн и за неполные два месяца гарант уже 8 раз вносил изменения в свою декларацию, сообщая о "существенных изменениях в имущественном состоянии", сообщает "Обозреватель".





С февраля он задекларировал 133,5 млн грн доходов, в том числе 89,6 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал". Также кубышку президента пополнили 1,1 млн грн процентов от Международного инвестиционного банка, 27,5 млн грн возврата Министерством финансов стоимости покупки облигаций внутреннего госзайма и 300 тыс. грн инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

В январе Петр Алексеевич задекларировал 576 млн грн доходов: 1 января – 548,7 млн грн дивидендов от Rothschild Trust и 26,2 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", 8 января – 1,1 млн грн процентов от вкладов в МИБ.

Украинские СМИ активно обсуждают, куда хозяин "Рошена" и на что тратит все эти миллионы – на выборы или готовит запасной аэродром.

