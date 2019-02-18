Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запасной аэродром: Порошенко готовит побег за рубеж

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не верит в свою победу на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко за последние месяцы легализовал 1,3 млрд гривен доходов, что может означать лишь одно – хозяин "Рошена" осознает невозможность победить на предстоящих 31 марта выборах и планирует сбежать со своими деньгами за границу. К такому выводу пришел украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Он отметил, что только за две недели февраля Петр Алексеевич легализировал в налоговой декларации 120 млн дохода, хотя до этого в графе доходов фигурировали суммы куда скромнее.

"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги....", – написал политолог в Facebook.

Теперь глава Незалежной в оставшееся время будет наращивать указанные в декларациях средства, чтобы к нему после смены власти не было претензий, отметил Корнейчук. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей