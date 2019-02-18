Запасной аэродром: Порошенко готовит побег за рубеж

Лидер Незалежной не верит в свою победу на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко за последние месяцы легализовал 1,3 млрд гривен доходов, что может означать лишь одно – хозяин "Рошена" осознает невозможность победить на предстоящих 31 марта выборах и планирует сбежать со своими деньгами за границу. К такому выводу пришел украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Он отметил, что только за две недели февраля Петр Алексеевич легализировал в налоговой декларации 120 млн дохода, хотя до этого в графе доходов фигурировали суммы куда скромнее.

"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги....", – написал политолог в Facebook.

Теперь глава Незалежной в оставшееся время будет наращивать указанные в декларациях средства, чтобы к нему после смены власти не было претензий, отметил Корнейчук.