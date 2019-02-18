Порошенко избавился от амбициозного подчиненного

Помощник украинского лидера пытается его подсидеть

В победу Петра Порошенко на выборах не верит даже его администрация. Выгнать главу Незалежной из президентского кресла задумал его советник Игорь Смешко, экс-руководитель СБУ, продемонстрировав таким образом неуважение к начальству.

Он сам метит в лидеры украинского государства, являясь кандидатом на высший пост. В итоге пан Порошенко не стал терпеть в своем окружении "предателя" и лишил дерзкого подчиненного должности. Соответствующий указ под номером 8, который "Украинским новостям" представили в госаппарате, подписан еще 14 января.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)",

– говорится в распоряжении.

Между тем на официальном сайте администрации Петра Алексеевича данного документа нет. За седьмым указом сразу следует девятый. При этом исчезновение волеизъявления действующего руководителя страны никак не объясняется.

Смешко стал советником Порошенко в непростое для Украины время – в 2014 году. Затем был переведен за штат.

Выборы в Незалежной назначены на 31 марта. Если будет необходимость во втором туре, то его проведут 21 апреля. На данный момент зарегистрировано 44 кандидата.