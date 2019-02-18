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Зеленский сделал предостережение Киеву

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Популярный артист пророчит серьезные изменения

Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский считает, что в ближайшее время Незалежную ждут серьезные перемены и нынешняя власть недолго будет продолжать стоять у руля. По мнению шоумена, на Украине, в странах СНГ и даже ближнего зарубежья вскоре начнется процесс омоложения элиты. При этом старая гвардия, укоренившаяся еще в далекие времена СССР, вынуждена будет уйти в отставку.

Этот прогноз артист озвучил в эфире канала "Зе Президент". В целом же, по мнению артиста, ценность нынешней власти сильно преувеличена.

"Будет другое управление государством. Молодые и сильные будут заботиться. Будет так: мы знаем, как, мы хотим поменять, и вам все понравится", – подчеркнул он. 

Начинающий политик считает, что его высокие рейтинги объясняются тем, что он говорит на одном языке с молодежью. Молодых людей сейчас беспокоят темы ЖКХ, пенсий, низкой заработной платы – все то, что традиционно считается вопросами, которыми больше интересуются люди зрелого возраста, подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если в итоге наберет на выборах какое-то совсем уж ничтожное количество голосов, то для молодых людей такой результат окажется весьма разочаровывающим. В следующий раз они и вовсе могут не прийти на выборы, подчеркнул политик.

Валентина МАЙОРОВА
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