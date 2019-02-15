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Позор обеспечен: победа Зеленского станет приговором для Украины

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Жителям Незалежной, доверяющим комику-политику, посоветовали обратиться к психиатру

В Киеве полагают, что если Владимир Зеленский победит на грядущих выборах на Украине, то ничем хорошим для людей это не обернется. По словам блогера Юрия Тыщука, цель шоумена – продемонстрировать миру, что украинцы – это неполноценная и глупая нация, которая не способна создать государство.

Опасность комика, который развлекает политическую элиту на корпоративах, как президента Незалежной заключается в том, что он "ничтожен" и не готов к такой серьезной роли. Более того, блогер уверен, что актер не патриот, ведь все его шутки антиукраинские, а его "пропагандистские" фильмы финансируются из бюджета России. К тому же тот факт, что Зеленский контролирует свой бизнес через офшоры, говорит о том, что он не захочет и не станет создавать условия для честного бизнеса в стране.

Тыщук, как передает портал "Новости Украины", посоветовал поклонникам актера обратиться к психиатру, если они думают, что шоумен будет жить как простой человек и ездить на работу на велосипеде, чтобы вывести страну из кризиса. Сейчас он так не делает и в будущем не станет.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Блогер полагает, что "шут не может быть президентом". Поэтому у комика не получится достигнуть мира с Россией, так как встать на колени перед Владимиром Путиным, как того хочет шоумен, – это не выход. Тыщук иронично отметил, что Москва предоставит для переговоров с Зеленским актера, который пародирует Путина в Comedy Club. И так он покажет "придурковатость" украинцев. 

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Зеленский лидирует в некоторых рейтингах из-за его протеста против нынешней власти. 

Полина ИВАНОВА
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