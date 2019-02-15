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"Лучше Порошенко": на Украине раскрыли секрет популярности Зеленского

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
продолжениеПорвут: судьба Украины после выборов будет страшной
Власти Незалежной раздражают не только граждан, но и политиков

Кандидат на пост украинского президента Евгений Мураев считает, что комик Владимир Зеленский занимает первое место в некоторых предвыборных рейтингах, так как граждане Незалежной выбирают его из чувства протеста против нынешней власти. 

По мнению Мураева, его сопернику весьма сочувствует молодежь, которая при этом не ходит на выборы. Поэтому победить Зеленский сможет только в том случае, если доведет молодую часть электората до избирательных участков.

Недостатком Зеленского Мураев считает отсутствие политического опыта: глава государства должен понимать, как работают ветви власти и как формируются бюджеты. Однако даже неопытный шоумен "будет однозначно лучше Порошенко", заявил Мураев в программе "Ринг Тайм".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 г., напоминает РИА ФАН. Свои кандидатуры на пост главы государства выдвинули несколько десятков человек, но наибольшие шансы имеют трое: действующий президент Петр Порошенко, украинский политический тяжеловес Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.

Валентина МАЙОРОВА
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