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Порвут: судьба Украины после выборов может оказаться страшной

Фото: www.globallookpress.com
Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко

Второй срок президентства Петра Порошенко Украина просто не выдержит. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев.

Он указал, что скоро украинцам предстоит сделать выбор курса развития страны на ближайшие годы. Чтобы решение было верным, Мураев в эфире телеканала "Наш" предложил гражданам подумать и оценить работу действующего главы государства.

"Война не закончилась, 9 миллионов работоспособного населения проголосовало ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями, – перечислил "достижения" нынешней власти нардеп. – Еще пять лет такого правления – и страну растащат как лоскутное одеяло".

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Вместо того чтобы в период экономического кризиса объединять страну, черпать силы в единстве, Порошенко ищет все новые противоречия.

"Он делает все, чтобы раздуть большой пожар: разделяет нас по истории, по языку, а теперь еще и по вере", – указал Мураев.

В январе, выступая по случаю Дня соборности, Порошенко заявил, что пять лет боролся с кризисом и войной, и попросил у граждан еще 3 года, чтобы закрепить успехи.

Петр Порошенко пришел к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года. На 31 марта назначены очередные выборы президента Украины. На пост претендуют 44 кандидата, в том числе действующий глава государства. По данным опросов общественного мнения, в тройке лидеров – шоумен Владимир Зеленский, Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Однако ни один из них не имеет поддержки даже трети избирателей, поэтому эксперты считают неизбежным второй тур.

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Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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