Лидер Незалежной не чурается наручной цацки стоимостью внедорожника

На фоне нестабильного рейтинга действующего главы Украины Петра Порошенко в стартовавшей 31 декабря президентской гонке украинцы усердно изучают добро хозяина "Рошена". Так, ему припомнили хвастовство дорогими наручными часами в период его депутатства в Раде.

О такой "скромности" Петра Алексеевича пишет блогер странички "Украина маслом" на портале "Дзен. Яндекс".

"Скажу сразу, что эти часы одни из... коллекции украинского президента. Но из открытых источников которые мне удалось найти, самые дорогие. Мне, обычному человеку, конечно, сложно представить на своей руке Porsche Cayenne... Приблизительно столько стоят эти наручные часы",

– сообщает автор.

По его информации, средняя цена такого мужского атрибута может составить около €115 тыс., или свыше миллиона гривен.

"Не знаю, что это: понты или хобби по коллекционированию дорогих безделушек. Но обычному гражданину Украины с минимальной заработной платой пришлось бы копить на данное "сокровище" 76 лет!" – возмущается блогер.





Представленные швейцарские часы Hublot Big Bang Gummy Bang White Tourbillion (White Rubber/White rubber /White Rubber) 305.RW.2910.RW с сапфировым стеклом впервые были замечены на руках депутата Верховной рады Порошенко еще в мае 2013 г., когда он торжественно принимал в Виннице делегацию дипломатов от ЕС, а те ручкались с одним из самых скромных украинских парламентариев.

Позже, будучи уже главой государства, Петр Алексеевич засветил модные часы iWatch за 700 долларов. Произошло это на официальной встрече с президентом Словакии Андреем Киской в 2015-м.

Кстати, в своей декларации на 2017 г. среди квартир, домов, машин он указал и пять наручных часов. Накануне украинское издание "Цензор.нет" написало, что пан Порошенко стал самым богатым кандидатом из всех 44 зарегистрированных. Президент задекларировал состояние в 839 млн гривен.

