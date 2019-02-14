Украинцы продали российский "Боинг"

Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс

Властям Незалежной с третьего раза удалось сбыть пассажирский "Боинг 737", владельцем которого раньше была обанкротившаяся компания "Трансаэро". Авиалайнер арестовали в Киеве в 2015 г. и с тех пор пытались выручить за него деньги.

Как сообщает государственное украинское предприятие Open Market – СЕТАМ, сумма сделки составила 17,9 млн гривен. Таким образом, лайнер продали за стартовую цену. Изначально за него давали 36 млн гривен ($1,33) млн. Однако стоимость самолета пришлось снизить. На самолет претендовали еще 9 покупателей, но их не допустили к торгам из-за того, что они не оплатили гарантийный взнос.

Компания "Трансаэро" не справилась с финансовыми трудностями, и ее признали банкротом в 2015 г., после этого "Боинг" арестовали в Киеве из-за долгов организации за стоянку и обслуживание.