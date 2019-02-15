Незалежная первой ввела против России эмбарго, а потом обиделась на ответные меры

Власти Украины потребовали наказать Россию за то, что наша страна якобы чинит препятствия транзиту грузов по своей территории. Соответствующее заявление было направлено в Комитет Всемирной торговой организации по вопросам упрощения процедур торговли.



В Министерстве экономического развития и торговли Украины объявили о том, что РФ не соблюдает "свои обязательства относительно свободы транзита". На заседании профильного комитета ВТО, которое прошло в Женеве 12-13 февраля, представители Киева обратили внимание участников собрания на введение Москвой запрета на ввоз на территорию РФ отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО.

"Подобные меры, по мнению украинской стороны, не согласуются с положениями статей V: 6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита",

– говорится в сообщении украинского Минпромторга, опубликованном на его официальном сайте.

Жалобы украинской стороны вызваны тем, что правительство РФ в конце декабря прошлого года запретило ввоз ряда товаров, которые перемещались транзитом через Украину. Запрет вступил в силу в тот же день. В перечень запрещенных товаров вошли продукты питания, консервированная сельхозпродукция, промышленные товары, электрооборудование, алкоголь и другие.

После событий 2014 г. Москва и Киев начали обмениваться торговыми ограничениями. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны. Тем не менее Украина шла по пути ужесточения антироссийских санкций.

В декабре 2018 г. кабинет министров Украины продлил действие своих постановлений от 2015 г., предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров. Срок действия документа был пролонгирован до 31 декабря 2019 года.

Список запрещенных к ввозу на территорию Украины российских товаров был дополнен крахмалом, глюкозой и сиропом глюкозы, а также мальтодекстрином и сиропом из мальтодекстрина. Все перечисленные товары являются важными ингредиентами для производства продуктов питания.

Решение правительства РФ о расширении черного списка украинских товаров стало ответным шагом на действия властей Незалежной. Однако в своей жалобе в ВТО Киев почему-то не указал на это обстоятельство.