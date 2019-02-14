Американские спонсоры довели Тимошенко до уголовки

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Американские спонсоры довели Тимошенко до уголовного дела

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
Кандидат в президенты Украины может выбыть из предвыборной гонки

Деятельность лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко является основанием для уголовного дела. На этом настаивает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".

По данным активистов, в прошлом году Тимошенко заплатила $390 тыс. американской компании, лоббирующей ее интересы в США. Однако в декларации политика про такие доходы ничего не сказано. Это может означать, что деньги Тимошенко поступают по скрытым каналам.

"Центр противодействия коррупции" требует от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко", – сообщает организация. 

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

В 2018 г. экс-премьер Украины несколько раз летала в США. При этом она не скрывала, что ищет там поддержку своим политическим амбициям. Более того, ведет переговоры с позиции нового главы Незалежной.

"Нерационально будет новоизбранному президенту тратить драгоценное рабочее время для "наведения мостов" и установления контактов, если это можно сделать уже сейчас", – откровенно писала Тимошенко в соцсетях.

В 2017 г. под подозрение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины попал финансовый отчет партии "Батькивщина". Тень пала на Тимошенко как лидера партии – дескать, она получает помощь от заокеанских спонсоров, связь с которыми не стоит афишировать.

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Юлия Тимошенко является одним из наиболее популярных претендентов на пост президента Украины. Она делит второе место в рейтингах с действующим главой страны Петром Порошенко. Лидирует в гонке актер Владимир Зеленский.

Ранее штаб Порошенко уличили в подкупе избирателей.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. В списке ЦИК – 44 кандидата.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ
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