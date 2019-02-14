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На место Порошенко сажают серийного маньяка

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЦирк приехал: В Незалежной торгуют голосами
Граждане Незалежной вышли на митинг в поддержку убийцы Анатолия Оноприенко как будущего президента страны

Местные жители Харькова устроили пикет в поддержку печально известного серийного маньяка Анатолия Оноприенко, как потенциального кандидата на пост в президенты Украины. Удивительно, но среди граждан Незалежной оказалось немало тех, кто готов доверить управление страной убийце десятков невинных людей, нежели бизнесмену, "шоколадному королю" Петру Порошенко. 

На днях в соцсетях появилось объявление. Авторы призывали местных жителей выйти на митинг в поддержку "одного из кандидатов в президенты". За три часа агитации каждому пришедшему обещали тысячу гривен ( около 2,5 тыс. рублей по нынешнему курсу). 

Информацию осветили журналисты из 057.ua. Акулы пера уверяли, что к ним за помощью обратился ветеран АТО, который, попросил опубликовать это объявление. 

"Я вдохновился роликами пранкеров, которые также собрали фейковый митинг в Одессе и Киеве. И решил проверить – поведутся ли харьковчане. Только за первые сутки мне позвонили около 150-ти человек", – цитирует его портал "Украинские вести". 

Чтобы "розыгрыш" удался, журналисты придумали легенду. Все, кто хочет принять участие, должны придти на площадь Конституции. С собой нужно взять любой документ – для регистрации. И кандидата тоже придумали – Анатолия Оноприенко, который в конце 90-х, начале 2000-х лишил жизни более пятидесяти человек. 

"Мы специально решили выбрать "в кандидаты" не существующего политика, а такую одиозную личность, чтобы показать – любителям "легкой наживы" абсолютно все равно за кого голосовать. И вместо Оноприенко мы могли подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не поменяло бы ничего", – говорит автор "пикета". 

Ужасно то, что пришедшие на выдуманный митинг не скрывали, что им все равно за кого голосовать – главное, чтобы нынешняя власть ушла. Люди уже не верят, что когда-то у них будет лучше...

Марина МОНРО
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