В Незалежной открыт новый бизнес в преддверии президентских выборов

Бедствующему украинскому населению предложили продавать свои голоса за кандидатов на пост президента. Вполне себе в духе безудержного свободного капитализма новой постмайданной Незалежной.

Факт уникального предложения зафиксирован в Черкасской области. Причем оформлено оно настолько нагло и открыто, что диву даешься. Об этом поведал через Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, объявление о возможности подзаработать на выборах написали на рваном клочке бумаги, обернули его в пакет и приклеили на стене в центре села Рождественское. Голос нужно продать за одного из двух кандидатов, фамилии которых в полиции предусмотрительно стерли. Цена вопроса разная: за первого хотящего во власть электорату предлагают 1 тыс. грн, а за второго - 1 тыс. 500 грн.

Встреча избирателей была запланирована на сегодня, 14 февраля, в 10:00 возле "конторы".

Забавно выглядит сам текст, который явно нацарапал украинский селянин, под заголовком "ОБЯВА".

Кто-то в комментарии оценил такой бизнес: "Беспроигрышно!"



Пан Шевченко сообщил, что объявление увидела бдительная местная жительница, которая и доложила о безобразии в полицию, а та уже открыла уголовное производство по статье "Подкуп избирателей". Мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сколько еще удивительного и забавного нам предстоит узнать во время этой предвыборной гонки. А ведь потом нас ждет еще один большой цирк – подсчет голосов.

