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Копирует Путина: Порошенко опозорился на всю страну перед выборами

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
Президент Незалежной огорошил соотечественников

Казалось бы, смешнее украинский лидер уже быть не может. Однако нет предела совершенству.

Петр Порошенко, несмотря на неприязнь к соседней России и ее главе, фактически признал превосходство Владимира Путина. Журналисты заметили несколько любопытных совпадений, которые навели на мысль, что действующий пока президент Украины вовсю копирует российского коллегу.

Фотоподборку опубликовал в своем Twitter Максим Кононенко. Так, пан Петро практически "передрал" снимок из кабины самолеты, кадры с детьми и даже предвыборный слоган "Единой России". Позорящую главу Незалежной новость распространили и украинские СМИ – так, публикация появилась на сайте "Вестей". В Сети тем временем потешаются над горе-подражателем.

"Оригинал и китайская подделка)))))",  "Повторюшка дядя хрюшка",– веселятся пользователи.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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