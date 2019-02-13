Копирует Путина: Порошенко опозорился на всю страну перед выборами

Нибиру
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Казалось бы, смешнее украинский лидер уже быть не может. Однако нет предела совершенству.
Петр Порошенко, несмотря на неприязнь к соседней России и ее главе, фактически признал превосходство Владимира Путина. Журналисты заметили несколько любопытных совпадений, которые навели на мысль, что действующий пока президент Украины вовсю копирует российского коллегу.
Фотоподборку опубликовал в своем Twitter Максим Кононенко. Так, пан Петро практически "передрал" снимок из кабины самолеты, кадры с детьми и даже предвыборный слоган "Единой России". Позорящую главу Незалежной новость распространили и украинские СМИ – так, публикация появилась на сайте "Вестей". В Сети тем временем потешаются над горе-подражателем.
13 февраля 2019 г.
"Оригинал и китайская подделка)))))", "Повторюшка дядя хрюшка",– веселятся пользователи.
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