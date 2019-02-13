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Россия будет представлена на украинских выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Москва направит своих представителей для миссии БДИПЧ ОБСЕ по приглашению

Кандидаты от России для участия в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на Украине будут представлены российской стороной в соответствии с полученным приглашением. Об этом заявили сегодня в МИД РФ.

Отмечается, что соответствующий циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ поступил в министерство во вторник, 12 февраля.

На Смоленской площади выразили надежду, что российским кандидатам будут "предоставлены все необходимые условия для выполнения функции международного наблюдения".

В дипломатическом ведомстве напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от нашей страны в состав этой миссии.

Фото: www.globallookpress.com

"Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование", – говорится в сообщении МИД РФ.

"Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине",

– отметили в министерстве.

"Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателям на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов",

– подчеркивается в комментарии.

Напомним, 7 февраля Верховная рада одобрила закон, запрещающий представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. На прошлой неделе в БДИПЧ ОБСЕ поступило официальное уведомление МИД Незалежной об отказе в аккредитации россиянам, которые должны были поехать наблюдателями в идущую сейчас президентскую гонку на Украине.

В свою очередь Москва 8 февраля сообщила, что по соображениям безопасности наших граждан отказывается посылать в соседнюю страну наблюдателей.

Тема недопуска россиян на выборный процесс в Незалежной крайне раздражает и Европу, и даже США.

"Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди имеют право оспаривать (результаты) выборов. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ", – указал младшим украинским товарищам смотрящий за Киевом американский спецпредставитель Курт Волкер.

Запад очень волнует, как бы Москва в сложившихся условиях не ухватилась за столь прекрасный повод для непризнания результатов президентских выборов, которые, заметим, должны состояться уже 31 марта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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