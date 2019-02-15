Глава Незалежной попал в неловкую ситуацию

Президент Петр Порошенко вновь стал героем скандала: после посещения харьковской филармонии его отправили по известному всем адресу. Нелестные слова Петр Алексеевич услышал в ответ на свое признание" "Я вас всех люблю".

Ролик, в котором неизвестный мужчина кричит президенту "Да пошел ты!", выложен на YouТube. Неизвестный, оскорбивший Порошенко, также требовал от президента вернуть пенсии пенсионерам и выкрикнул еще несколько неприличных ругательств.

Охрана Петра Алексеевича быстро оттеснила возмущенного гражданина в арку стоящего рядом дома, однако окружающие начали снимать происходящее на камеры своих телефонов и не дали полицейским задержать мужчину.

Порошенко известен своими необыкновенными способностями попадать в неловкие ситуации. Ранее украинские граждане подняли на смех своего президента, разместившего в интернете трогательное фото с супругой.