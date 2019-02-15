Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко обматерили в Харькове

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной попал в неловкую ситуацию

Президент Петр Порошенко вновь стал героем скандала: после посещения харьковской филармонии его отправили по известному всем адресу. Нелестные слова Петр Алексеевич услышал в ответ на свое признание" "Я вас всех люблю". 

Ролик, в котором неизвестный мужчина кричит президенту "Да пошел ты!", выложен на YouТube. Неизвестный, оскорбивший Порошенко, также требовал от президента вернуть пенсии пенсионерам и выкрикнул еще несколько неприличных ругательств.

Охрана Петра Алексеевича быстро оттеснила возмущенного гражданина в арку стоящего рядом дома, однако окружающие начали снимать происходящее на камеры своих телефонов и не дали полицейским задержать мужчину. 

Порошенко известен своими необыкновенными способностями попадать в неловкие ситуации. Ранее украинские граждане подняли на смех своего президента, разместившего в интернете трогательное фото с супругой.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порвут: судьба Украины после выборов будет страшной

Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей