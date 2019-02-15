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Тимошенко довела неудачливого Порошенко до истерики

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко аукнутся предвыборные авантюры
Глава Незалежной бесится из-за наметившегося поражения на выборах

"Газовая принцесса", как ранее назвали Юлию Тимошенко, ответила на нападки о незаконном обогащении, в чем накануне ее обвинили украинские активисты. По словам участницы президентской гонки, данная информация относится к разряду недостоверной, появилась она с легкой руки действующего главы государства Петра Порошенко с одной-единственной целью – устранить в ее лице сильного конкурента. 

"У Порошенко и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают",

написала Тимошенко в Facebook.

Дальше по тексту она обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко с "дружеским советом". По мнению "леди Ю", ему в разгар избирательной компании стоит отойти от дел и устроить себе перерыв в работе.  

"А то как-то неудобно получается – он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича (Порошенко) на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов",

– пояснила Юлия Владимировна, призвав команду своего оппонента "проигрывать достойно".  

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Напомним, общественники "Центра противодействия коррупции" заявили, что деятельность лидера "Батькивщины" может подпасть под статью за то, что она заплатила $390 тыс. американской компании, которая отстаивала ее интересы в США. При этом упоминаемые доходы не были задекларированы. 

Однако в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) отказали активистам в уголовном производстве против кандидата в президенты. 

"По Тимошенко не будем регистрировать производство... Нас втягивают в политику. Ранее уже были подобные заявления от "Центра противодействия коррупции" и было отказано в открытии производства",

объяснили в антикоррупционном аппарате "Украинским новостям". 

Оправдалась и сама Тимошенко, сообщив, что команда лоббистов была нанята без ее ведома. Своих обвинителей она отправила к поисковой системе, имея в виду, что Google им в помощь.  

Ксения АНДРЕЕВА
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