Порошенко аукнутся предвыборные авантюры

Независимо от того, кто станет президентом, Украину ждут большие потрясения

Выборы главы Незалежной не станут поворотом к спокойной жизни украинцев. Ситуация в стране раскачана до такой степени, что любой исход голосования может спровоцировать гражданское противостояние. Таково мнение члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Тимофеевой.

"Действия Порошенко очень сложно назвать предвыборной агитацией. Все это смахивает на выборы без выбора. Идет прессинг оппонентов, фактически начинают заводиться уголовные дела", – указала сенатор, приведя в пример обвинения в госизмене лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука.

"Все процессы, которые ведет Порошенко, ему аукнутся", – убеждена Тимофеева.

Сенатор от Крыма отметила заявление депутата Верховной Рады Евгения Мураева, который предупредил, что из-за действий Порошенко на Украине может начаться "большой пожар". Более того, по мнению Тимофеевой, нагнетание ситуации, обострение разногласий по языку и вере, имеющие сейчас место на Украине, не закончатся в одночасье с выборами президента.

"Оппоненты не согласятся признавать полученные итоги, считая, что это не изъявление народной воли, а фальсификация. Этот процесс может перейти в стихийное русло, и остановить его быстро не получится", – отметила Тимофеева в интервью RT.

"В ближайшие несколько месяцев мы можем ожидать на Украине большие потрясения", – резюмировала сенатор.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост претендуют 44 кандидата. Действующий президент Порошенко входит в тройку наиболее популярных из них. Однако соперники уже обвиняют его в нечестной борьбе.