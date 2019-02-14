Поднимает рейтинг: украинцы оценили интимное фото Тимошенко

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Юлия Тимошенко вовсю готовится к предстоящим выборам в Незалежной. Политик, судя по всему, стремится догнать соперника – Петра Порошенко, который недавно обскакал ее в предвыборной гонке. Несмотря на загруженный график, Юлия Владимировна не забрасывает и личную жизнь. Так, 14 февраля, в праздник всех влюбленных она опубликовала в Instagram чувственный кадр с супругом Александром. Фолловеры буквально растаяли от умиления, глядя на счастливую пару.
В День святого Валентина Тимошенко отправилась в Ивано-Франковск, чтобы посетить открытие Центра защиты. Однако не выразить публично свои чувства мужу не смогла. Поклонники в очередной раз восхитились тем, что Юлия и Александр – идеальная пара. Некоторые пользователи, несмотря на разразившийся ранее скандал, по-прежнему отдают предпочтение газовой принцессе.
"Хороша пара", "Юлия Владимировна, какой трогательный и заботливый супруг, это такая опора в жизни! Счастья Вам на долгие годы!", "Любите, будьте любимы, уважаемая Юлия Владимировна!", "Трогательно…", "Сто раз пересматривала видео, где Вы рассказываете о своем знакомстве, вечного счастья и любви вам", – прокомментировали пост главы партии "Батькивщина", который она не стала подписывать, поставив лишь смайл в виде сердца.
К слову, многие подписчики не упустили случая и отметили, что поддерживают Тимошенко и планируют за нее голосовать на предстоящих выборах президента, которые пройдут 31 марта.
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