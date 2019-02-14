Альянс намерен расширить свое присутствие в регионе

Североатлантический блок озаботился тем, как бы еще усилить свои позиции в Черном море, пообещав Киеву всяческую поддержку, в том числе финансовую. Данная тема обсуждалась в ходе неформального завтрака с министром обороны Украины Степаном Полтораком и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. О событии поведал сам натовский шеф на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 14 февраля.

"У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака. Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море",

– цитирует ТАСС генсека.

Он добавил, что в ближайшие дни в регионе пройдут маневры, в которых будут принимать участие и корабли НАТО.

Завтрак, кстати, был организован большим "поклонником" России британским министром обороны Гэвином Уильямсоном, пишет "Европейская правда". Поэтому само собой разумеется, что на нем, на завтраке, снова прозвучал призыв к Москве освободить украинских морских нарушителей российской госграницы в Керченском проливе.





Накануне стало известно, что киевские власти попросили очередной помощи у альянса для усиления Военно-морских сил Незалежной. Украинцам очень нужны оборудование, деньги, политическая и демонстративная поддержка в Черном море, а также содействие в организации совместных учений. Как сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, в организацию передан отдельный пакет, где перечислены нужды ВМСУ.

"Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией – все, что военные должны запросить у других стран по военной помощи",

– рассказал украинский дипломат.

Вот так неожиданно выяснилось, что независимая Украина вне рамок СССР не в состоянии поднять ни свой флот, ни провести учения.

Между тем сегодня в Крыму заступил на службу по охране государственной границы на севере полуострова новый катер на воздушной подушке "Хивус". Церемония поднятия флага прошла в Армянске, сообщает "Крыминформ". Таким образом, это уже второй корабль проекта А-8, принятый Погрануправлением ФСБ по республике. Первый "Хивус" поступил на службу для защиты и охраны госграницы в водах Перекопского и Каркинитского заливов.

