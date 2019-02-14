Незалежная может получить членство, несмотря на нерешенный вопрос с Крымом

Экс-представитель Североатлантического альянса в РФ Гарри Табах заявил, что Брюссель может рассмотреть вопрос о вступлении Киева в НАТО. В настоящее время это невозможно сделать из-за устава военного союза, в котором написано, что страны с незавершенными территориальными конфликтами не могут стать членами альянса.

"Это невозможно, если есть спорные границы... Я уверен, что всегда есть исключения из любого правила, и это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться", – сказал Табах в интервью изданию "Апостроф".

По словам высокопоставленного чиновника, Россия, вернув Крым, якобы нарушила Будапештский меморандум. По мнению Табаха, подписав этот документ, Москва взяла на себя обязательства не покушаться на территориальную целостность Украины.

Он также подчеркнул, что Киев сдал ядерное оружие РФ в обмен на то, что Москва сохранит украинские границы, отмечает "Федерал Пресс". Табах посоветовал властям Украины не идти навстречу Москве, продолжая настаивать на своей позиции, поскольку "с крокодилами договориться нельзя", сообщает URA.RU.



Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 г. представителями России, США, Великобритании и Украины. Согласно документу, Украина получила статус государства, не обладающего ядерным оружием, при этом российский парламент не ратифицировал меморандум, напоминает РИА ФАН.

Верховная рада 7 февраля закрепила в украинской Конституции курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО.





