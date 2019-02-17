Принял за свою: кандидат в президенты Украины представил программу Гитлера

Политик повторял обещания главного злодея прошлого века

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин во время шоу на телевидении зачитал свои предвыборные обещания, которые ничем не отличались от программы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Телеведущий Юрий Гудименко на своей странице в Facebook отметил, что Каплин в течение 20 минут спорил с оппонентом и приводил аргументы, используя слоганы Гитлера.

"Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", – подчеркнул Гудименко.

При этом политик объяснил, что его обещания очень схожи с положениями программы НСДАП.