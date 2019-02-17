Принял за свою: кандидат в президенты Украины представил программу Гитлера

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Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин во время шоу на телевидении зачитал свои предвыборные обещания, которые ничем не отличались от программы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Телеведущий Юрий Гудименко на своей странице в Facebook отметил, что Каплин в течение 20 минут спорил с оппонентом и приводил аргументы, используя слоганы Гитлера.
"Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", – подчеркнул Гудименко.
При этом политик объяснил, что его обещания очень схожи с положениями программы НСДАП.
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