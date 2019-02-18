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Климкину досталось от главы ОБСЕ за Россию

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Министра призвали допустить российских наблюдателей на выборы президента страны

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак раскритиковал украинского министра Павла Климкина за то, что Киев отказался пригласить российских наблюдателей на выборы. Об этом рассказал пресс-секретарь словацкого внешнеполитического ведомства Борис Гандел.

По его словам, Лайчак попросил Климкина пересмотреть решение по данному вопросу. Кроме того, он призвал Украину уважать принципы и, несмотря на сложные отношения с Москвой, руководствоваться демократическому подходу и обеспечить свободу выборов, передает РИА "Новости".

В ОБСЕ также обеспокоены ростом националистических групп в Незалежной.

Ранее Верховная рада запретила россиянам принимать участие в мониторинге хода голосования на выборных участках 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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