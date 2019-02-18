Нападения на украинские храмы организовала ФСБ

В Киеве раскрыли заговор на религиозной почве

Россия вмешивается в предвыборную ситуацию на Украине, разыгрывая церковную карту. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он подтвердил, что в стране участились нападения на православные храмы. Однако отказался признать, что это дело рук радикалов, которые устраивают акции устрашения среди верующих, поддерживающих каноническую УПЦ на Украине. По его словам, поджоги, битые стекла и размалеванные стены – это заговор врагов.

"Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса", – сообщил Грицак.

"У нас есть информация... что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ", – рассказал глава СБУ в понедельник, 18 февраля, главам правоохранительных органов, передает "Интерфакс-Украина".

Грицак напомнил силовикам, что в стране грядут выборы, а Москва, дескать, весьма заинтересована в том, чтобы сорвать демократические процессы Незалежной.

"Со стороны Российской Федерации в последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию", – поделился глава СБУ.

По его словам, дальше стоить ожидать только ухудшения ситуации "вплоть до совершения тяжких преступлений". Однако правоохранительные органы Украины готовы сделать все, чтобы выборы прошли без нарушений, успокоил Грицак.

Голосование за кандидатов в президенты Украины состоится 31 марта 2019 года. На пост претендуют 44 человека, в том числе действующий глава государства Петр Порошенко. Ранее он заявил, что недавно созданная Православная церковь Украины постепенно приберет к рукам храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, но сделает это "без боя".