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СБУ накрыла российскую шпионскую сеть

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Киев отчитался о поимке военного пенсионера в свитере с оленями

Ловля вышедших в отставку военнослужащих, которые якобы работают или работали на Москву, кажется, в мире становится заразной. Сегодня с победной реляцией о разгроме шпионского гнезда на юге Украины выступила местная Служба безопасности.

Как заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, деятельность агентурной сети российской военной разведки пресечена в Николаевской области. Он отметил, что еще 20 декабря был задержан ее руководитель, обладатель сразу двух паспортов – украинского и российского. Сообщается, что это мужчина 1961 г.р., капитан первого ранга ВСУ в запасе.

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"Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч", – цитирует телеканал "112" Настюка.

По его словам, группа шпионов по заданию Москвы собирала и передавала информацию с ограниченным доступом о функционировании военных подразделений в Очаковском гарнизоне. Кроме того, агентов привлекли к проведению ООС в Донбассе, чтобы это ни значило.

"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшем руководстве на территории Очаковского района подполья для проведения различного рода мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе", – утверждают в СБУ.

У шпионов обнаружены средства связи с разведчиками из России, электронные накопители информации и прочая.

Военный пенсионер свою вину признал, его арестовали на 2 месяца. Сейчас предпринимаются процессуальные действия в отношении других членов шпионской сети, сообщает "Украинская правда".


По данным издания, российских агентов выявили и разоблачили по всему юго-востоку Незалежной, а также в Киеве.

Следует заметить, что в Очакове украинцы возводят оперативный центр для ВМС ВС Украины при непосредственном участии Вашингтона – на стройке задействован 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС.

Напомним, в конце ноября в Австрии был взят под арест бывший военнослужащий-пенсионер, который подозревается в шпионаже в пользу РФ на протяжении 20 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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