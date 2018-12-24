Литовцы поймали "русского шпиона"

Им оказался сын бывшего премьера

Грандиозный скандал разгорается в Литве. По делу о шпионаже в пользу России могут арестовать сына бывшего премьер-министра Казимиры Прунскене.

Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию в беседе с корреспондентом государственного телеканала LRT. Ситуацию горячо обсуждают в местных СМИ.

Ранее в рамках расследования по делу о шпионаже в пользу России задержали сразу несколько литовцев, в том числе оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого в Литве считают сторонником Кремля. Кроме того, 18 декабря полицейские задержали с огнестрельным оружием гражданина России Валерия Иванова. Сообщается, что через два дня его освободили из-под стражи, однако назначили ему меры пресечения, которые обеспечат его участие в процессе.

А 23 декабря в литовской Клайпеде арестовали еще одного подозреваемого, который, по версии следствия, с 2015 по 2017 г. передавал русским информацию о заходящих в Клайпеду кораблях НАТО, военных грузах и работе в порту терминала сжиженного природного газа.

Что касается Казимиры Прунскене, то она пробыла на посту премьера Литвы недолго – с марта 1990 г. по январь 1991-го и ее также обвиняли в связях с Москвой, так как она противодействовала политике правых. Ее сын Вайдотас Прунскус – деятель Союза партий крестьян и новой демократии, в котором с 2001 по 2009 г. состояла его мать.



Ситуация обостряется тем, что в Прибалтике всерьез обсуждают готовящееся продвижение России на Запад, которая якобы хочет занять страны Балтии под предлогом защиты русскоговорящего населения, а затем сделать буферную зону для обороны от НАТО по образцу СССР. В Москве подобные предположения неоднократно называли сущим бредом.