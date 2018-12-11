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В России осудили украинского шпиона

Экс-офицеру Черноморского флота дали 14 лет

Дело о госизмене получило развязку. Обвинение в шпионаже в пользу Украины бывшему военнослужащему вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. 

"Назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", – цитирует судью "Интерфакс".

При этом резидент получил на год меньше, чем просил гособвинитель. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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