В России осудили украинского шпиона

Экс-офицеру Черноморского флота дали 14 лет

Дело о госизмене получило развязку. Обвинение в шпионаже в пользу Украины бывшему военнослужащему вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

"Назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", – цитирует судью "Интерфакс".

При этом резидент получил на год меньше, чем просил гособвинитель.



