В России осудили украинского шпиона

Нибиру
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- В океане увидели знак скорого конца света
156 новости
Дело о госизмене получило развязку. Обвинение в шпионаже в пользу Украины бывшему военнослужащему вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
"Назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", – цитирует судью "Интерфакс".
При этом резидент получил на год меньше, чем просил гособвинитель.
Отношения между странами накалились до предела
Россиян предупредили о приближающейся опасности