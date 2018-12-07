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Земан рассказал о российских шпионах в Чехии

Милош Земан. Фото: www.globallookpress.com
Президент выдал государственную тайну

В Чехии нет секретных агентов, которые работают на Россию. По крайней мере, за последние 6 лет в стране не было выявлено ни одного шпиона. Об этом заявил президент Республики Милош Земан.

Он опроверг сообщения представителей Службы безопасности и информации о том, что в Чехии в последнее время якобы "усилилась активность" разведчиков из РФ и КНР. Он напомнил, что ему поступают все сведения, в том числе отчеты от контрразведки, и там не было ни одного упоминания ни о русском шпионе, ни о китайском, ни о каком-либо еще.

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"Я читал закрытые доклады", – подчеркнул Земан. Он рекомендовал своим службам не надеяться на то, что он, как бывший канцлер Германии Гельмут Коль, будет выкидывать доклады ведомств в корзину, не читая. "Я так не делаю", – предупредил глава Чехии нерадивых чиновников в интервью телекомпании Barrandov.

В связи с этим он указал, что может с полным основание утверждать: представители контрразведки Чехии увлеклись общеевропейской шпиономанией, поэтому намекают на то, чего нет.

"Надеюсь, я не раскрываю никакой гостайны, кроме той, что Служба безопасности совершенно профнепригодна", – отметил Земан. Он предположил, что ведомство таким образом пытается отстоять свой бюджет в €115 млн, пишет "Царьград".

Ранее глава Чехии пытался противостоять Великобритании, обвинившей Россию в операции по устранению Сергея Скрипаля при помощи токсина "Новичок". Земан заявил, что подобное отравляющее вещество производили и хранили и на территории Европы, в частности, в его стране. 

Николай ВИКТОРОВ
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