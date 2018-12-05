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Словакия обвинила российского дипломата в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com
Братислава выслала представителя МИД РФ в конце ноября

Дипломатический скандал разгорелся в Словакии. Власти заподозрили работника российского ведомства в шпионаже и приняли решение выслать его из страны. Новость сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьера республики Петера Пеллегрини.

"Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов", – пояснил он. 

В Братиславе считают, что россиянин занимался слежкой и сливал "нужную информацию". При этом личность таинственного "шпиона" не раскрывается. Позже в СМИ появились данные, что это был представитель аппарата военного атташе посольства России в Словакии. Причем официального подтверждения этих уточнений нет. 

Комментируя случившееся, представитель МИД РФ в Словакии пояснил, что обстоятельства инцидента выясняются. 

Словакия была одной из тех немногих стран, которая во время массовой отсылки российских дипломатов из Европы во время подозрений в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля от такого шага отказалась. 

Отдел информации
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