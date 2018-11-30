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В Австрии арестован военный пенсионер по делу о шпионаже в пользу России

Отставного полковника взяли под стражу

В Австрии арестован бывший военнослужащий-пенсионер, который подозревается в шпионаже в пользу РФ на протяжении 20 лет. Таким образом высший земельный суд города Линц удовлетворил апелляцию прокуратуры Зальцбурга на отказ местного земельного суда поместить под арест отставного полковника австрийской армии.

"По причине опасности совершения преступления", – гласит вердикт судебной коллегии. Иных подробностей нет, поскольку заседание проходило в закрытом режиме.

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По сообщению Kronen Zeitung, "шпион" уже в пятницу днем взят под стражу.

Напомним, 13 ноября земельный суд Зальцбурга отклонил требование прокуратуры об аресте 70-летнего австрийца, так как не счел его опасным для общества. Пенсионеру было запрещено покидать страну и велено ежедневно отмечаться в полиции.

Елена УСОВА
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