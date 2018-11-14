Вена не стала скрывать, ради чего она раздула скандал с разоблачением военного

Канцлера Австрии Себастьяна Курца позабавило нашумевшее дело, в которое оказалась втянута Москва. Он встретил усмешкой журналистский вопрос о том, зачем нужно было придавать его огласке.

"Простите, но я не могу не ухмыльнуться", – удивился Курц, передают РИА "Новости".

Австрия могла бы и промолчать о поимке предполагаемого российского шпиона, утверждают политологи, если бы не осуждение со стороны Запада за чрезмерную любовь к России. А своей болтливостью европейское государство попыталось доказать обратное.

"Что было бы, если бы мы сделали по-другому? – риторически заметил глава правительства. – Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: "По этому поводу мы ничего не будем говорить", или: "Нам это не мешает", или: "У нас с этим никаких проблем"?"

Курц подчеркнул, что австрийская дипломатия не позволяет делать исключения. От "дружественной спецслужбы" поступило известие о шпионаже, от руководства страны последовала соответствующая реакция.

"Согласно информации, которую получил я, на мой взгляд, было абсолютно правильным проинформировать общественность, абсолютно правильно проинформировать российскую сторону о том, что мы подобное не принимаем", – заключил канцлер.

Между тем, по его словам, Республика не станет отправлять российских дипломатов на родину, пишет ТАСС.

"У нас четкий взгляд на это дело, у нас четкий взгляд на Россию. Мы хотим быть в диалоге, но мы знаем, что случилось в Нидерландах, что случилось в Великобритании, мы объявили солидарность с нашими европейскими партнерами. Если шпионаж происходит у нас, не важно со стороны какой страны, то мы считаем это неприемлемым и будем с этим бороться", – оповестил Курц российскую сторону и своих западных партнеров. И добавил, что мирное сосуществование невозможно в "конфронтации" с самой большой в мире страной.

Накануне подозреваемому в разведдеятельности полковнику в отставке позволили находиться на свободе. Однако, чтобы его не задержали, он обязан ежедневно посещать полицейский участок. Тогда же решение суда было опротестовано, теперь жалобу рассмотрят в высшем земельном суде Линца.

Шпионский скандал развернулся 9 ноября, когда Вена заявила о поимке отставного полковника российского происхождения, который передавал Москве информацию на протяжении 20 лет. За свою работу спецагент получил €300 тысяч. На следующий день после заявления австрийского канцлера его задержали. Через несколько дней, как было сказано выше, отпустили. Если подозрения подтвердятся, бывшего офицера ждет реальный тюремный срок до 10 лет.

"По моей информации, дело дойдет до обвинительного приговора", – заверил Курц на пресс-конференции в Вене.