Киев раскрыл планы по вмешательству якобы Москвы в предвыборную кампанию в Незалежной

На Украине в четверг бурную деятельность в отношении кандидатов в президенты развили силовики – они проводят обыски почти по всей стране в штабах лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и неназванного депутата Верховной рады, который якобы с помощью российских граждан создал некую избирательную пирамиду. Местные СМИ судорожно пытаются понять, кто этот парламентарий и не является ли он "газовой принцессой".

Сначала информационное поле Незалежной взорвала новость об обысках у представителей штаба Юлии Владимировны в Запорожье. Об этом сообщил доверенное лицо лидера "Батькивщины" Виталий Рябцев в своем Facebook.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий",

– написал он.

По его словам, у волонтеров и членов их семей силовики отбирают личные вещи. Также Рябцев добавил, что генпрокурор страны Юрий Луценко для проведения этой акции накануне изменил состав группы прокуроров.

"На моих глазах у трехлетнего ребенка отобрали телефон. Следователь ДБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны. Фактически правоохранительные органы работают на штаб действующего президента. Петр Алексеевич, Вам нас не запугать", – резюмировал Рябцев, подчеркнув, что в соборной начался 37-й год.

По данным издания LB.ua, обыски, которые санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст. 255 Уголовного кодекса ("Создание преступной организации"), проходят не только в запорожском штабе "Батькивщины", но и в шести других областях.

Затем на брифинге в украинской столице замглавы СБУ Виктор Кононенко поведал общественности о раскрытии целой преступной группировки, построившей в Незалежной некую пирамиду под выборы. Возглавляет организацию депутат Украины, имени которого он не назвал.

"В значительной части регионов сегодня проводится более 30 обысков. Цель – документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами", – цитирует LB.ua пана Кононенко.





Следствие считает, что в целом по стране в пирамиду, которая начала формироваться в конце 2018 г. еще до старта предвыборной кампании, могли быть вовлечены более 680 тысяч человек.

Согласно обнародованным документам, финансированием схемы занимался депутат Рады от "Батькивщины" Руслан Богдан, отвечавший за оплату деятельности агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

Судя по такой активности силовиков, Петр Алексеевич решил серьезно атаковать рейтинг пани Тимошенко и как-то приструнить ее нападки на себя любимого. Напомним, два дня назад Юлия Владимировна сообщила, что МВД открыло два уголовных дела в отношении команды пана Порошенко в связи с фальсификациями на предстоящих 31 марта выборах. Она обвинила своего ярого противника в подкупе избирателей и в появлении "мертвых душ".

