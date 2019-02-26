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Обман раскрыт: Украина живет за счет российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Тимошенко рассекретила уловку нынешних властей Незалежной

Украина не прекращала покупать российский газ, несмотря на уверения Киева в обратном. Об этом заявила экс-премьер Незалежной, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Выступая в ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, она заявила, что может документально доказать обман президента, премьера и ряда местных чиновников, которые утверждают, что с 2015 г. Украина прекрасно обходится без поставок газа из РФ.

"Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать: в Украину все 5 лет идет газ российского происхождения", – подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

По ее словам, киевские власти придумали схему, чтобы скрывать закупки российского газа, хоть из-за этого топливо и обходится стране намного дороже.

"По документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров. … Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам, таким образом, по документам показывают газ европейского происхождения", - приводит РИА ФАН пояснение Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что за этот обман инициаторы должны ответить. Она пообещала, что в случае избрания ее президентом снизит цены на газ вдвое, и напомнила, что в планах Порошенко – увеличить тарифы для населения на 43% только за ближайший год.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На пост претендуют 44 кандидата. Фаворитами предвыборной гонки являются комик Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, напоминает URA.RU. На третьем месте по популярности - действующий президент Петр Порошенко.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ
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