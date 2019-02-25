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Зеленский неприятно удивил европейцев

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Дипломатов поразила некомпетентность артиста

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Украины, не сумел произвести благоприятного впечатления на послов из стран Европейского союза. 

Один из дипломатов по итогам встречи дал такую характеристику кандидату в президенты:

"Мы думали, что он просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать".

Нелицеприятное высказывание о сопернике Петра Порошенко приводит в своем телеграм-канале шеф-редактор агентства LB.ua Соня Кошкина. При этом она уточнила, что своими откровениями посланник поделился в приватной беседе. 

В то же время журнал "Новое время" приводит более взвешенное мнение о Зеленском: якобы послов стран – членов ЕС поразило поверхностное понимание кандидатом на пост главы Незалежной внутренних и внешних политических процессов. Особенно иностранных представителей насторожила некомпетентность Зеленского в вопросах национальной безопасности.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. В настоящее время самые высокие рейтинги, согласно опросам, имеют действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский и политический долгожитель Юлия Тимошенко.

Валентина МАЙОРОВА
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