Украина проведет в Крыму Олимпийские игры

Планами на будущее Незалежной поделился комик Зеленский

Предвыборная кампания на Украине – 2019 запомнится избирателям не только количеством претендентов на пост руководителя страны – а ЦИК официально зарегистрировал 44 человека – но и разнообразием технологий. Если использованием руководящего ресурса, которым, к примеру, активно пользуется действующий президент Петр Порошенко, никого не удивишь, то вот пропагандирование политических идей через комедийные спичи - это нечто новенькое.

На днях кандидат в президенты Незалежной Владимир Зеленский, являющийся по основному роду занятий актером-комиком, показал отрывок из нового сезона сериала "Слуга народа", где играет роль президента. На кадрах герой Зеленского дает интервью, в котором рассказывает о своих мечтах – мире в Донбассе, богатых украинцах и даже Олимпийских играх, которые Украина как страна-хозяйка проводит в Крыму.

По данным украинского издания "Новое время", Зеленский демонстрировал эти ролики во время своих концертов, на один из которых билеты раздавали бесплатно, пишет "Политэксперт". Ранее в отношении актера, занимающего лидирующие позиции в предвыборных рейтингах, была инициирована проверка на запрещенную законом скрытую агитацию.

Выборы на Украине запланированы на 31 марта.