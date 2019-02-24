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Порошенко призвал уничтожить "украинского агрессора"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик случайно признал, что в проблемах страны виновата его жестокость

Президент Украины Петр Порошенко во время митинга в городе Жолква оговорился и призвал дать отпор "украинскому агрессору".

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору",

сказал политик.

Заметив неладное, Порошенко поправился и, как всегда, назвал Россию "агрессивной" страной. Люди, внимательно слушающие главу государства, посмеялись над его оговоркой и долго не могли успокоиться.

На пост главы Украины претендуют 44 кандидата. Порошенко входит в тройку лидеров вместе с шоуменом Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг действующего президента составляет менее 20%, так что его шансы прорваться хотя бы во второй тур весьма призрачны.

Фоторепортаж
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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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