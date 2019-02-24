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Президент Украины Петр Порошенко во время митинга в городе Жолква оговорился и призвал дать отпор "украинскому агрессору".
"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору",
– сказал политик.
Заметив неладное, Порошенко поправился и, как всегда, назвал Россию "агрессивной" страной. Люди, внимательно слушающие главу государства, посмеялись над его оговоркой и долго не могли успокоиться.
На пост главы Украины претендуют 44 кандидата. Порошенко входит в тройку лидеров вместе с шоуменом Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг действующего президента составляет менее 20%, так что его шансы прорваться хотя бы во второй тур весьма призрачны.
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