Политик случайно признал, что в проблемах страны виновата его жестокость

Президент Украины Петр Порошенко во время митинга в городе Жолква оговорился и призвал дать отпор "украинскому агрессору".

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору",

– сказал политик.

Заметив неладное, Порошенко поправился и, как всегда, назвал Россию "агрессивной" страной. Люди, внимательно слушающие главу государства, посмеялись над его оговоркой и долго не могли успокоиться.

На пост главы Украины претендуют 44 кандидата. Порошенко входит в тройку лидеров вместе с шоуменом Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг действующего президента составляет менее 20%, так что его шансы прорваться хотя бы во второй тур весьма призрачны.