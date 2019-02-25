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"Треш": украинцев поманили в армию полуголые женщины

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Донбассе прогремел еще один взрыв. Подробности
В Незалежной разгорелся очередной секс-скандал

На украинского военного чиновника Анатолия Прошина обрушились с жесткой критикой в Сети после того, как  он опубликовал на своей страничке полуобнаженных женщин в военной форме. 

 "Подпиши контракт – получи бонус. Мы ждем тебя", - 

такой лозунг выбрал Прошин для "рекламной кампании" в Facebook по призыву в армию. Журналист Ольга Решетилова в ответ на эту промо-акцию написала возмущенный пост:

"Так в его понимании выглядит реклама вооруженных сил. Человек не может сдержать свои сексуальные фантазии", - 

подчеркнула она.

 

 

В комментариях пользователи Сети поддержали журналистку: "Идем другим путем. Дебилы", "Это он так мужчин в армию зовет. Но это же разводка тогда", "двойная дискриминация)", "Я так в армию попал", "Это трэш? Что действительно? !!!! Как же достал этот сексизм! И почему собственно наши мужчины считают, что это очень прикольно ?!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Решетилова считает, что Прошин замалчивает темы сексуального насилия и домогательств и женской дискриминации в армии. Она напомнила, что громкий скандал в Незалежной с домогательствами командира до женщин-подчиненных случился именно в войсковой части "Запад". 

Валентина МАЙОРОВА
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