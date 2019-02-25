В Донбассе прогремел еще один взрыв. Подробности

ЧП произошло недалеко от линии соприкосновения

В самопровозглашенной ДНР взорвали очередной автомобиль. ЧП произошло в Макеевке. Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, утром в понедельник сработало взрывное устройство не установленного типа. На месте работает следственная группа. По данным СМИ, пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР, однако он выжил и сейчас находится в центральной городской больницы Макеевки. Его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что взрывное устройство было собрано профессионалами, однако исполнителем был дилетант, заложивший СВУ таким образом, что пострадала преимущественно машина.

Это уже второй похожий случай за несколько дней. Накануне в буферной зоне между пропускными пунктами у КПП "Еленовка" недалеко от Донецка взорвалась машина. Водитель погиб, пассажирка скончалась в реанимации. ЧП произошло на линии соприкосновения сторон.