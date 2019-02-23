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Подробности взрыва в Донбассе. Последние новости

Фото: www.globallookpress.com
Пострадавшего отправили в больницу

В буферной зоне между пропускными пунктами у КПП "Еленовка", к юго-западу от Донецка взорвалась машина 23 февраля. Водитель погиб на месте, а пассажирка скончалась в реанимации.

По информации "Донецкого агентства новостей", еще один мирный житель в тяжелом состоянии находится в Докучаевской городской больнице. Как рассказал руководитель представительства ДНР Руслан Якубов, ЧП произошло на линии соприкосновения сторон. Причина трагедии выясняется. 

Полина ИВАНОВА
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