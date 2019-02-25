Озверевшие от нищеты украинцы подрались за старую одежду

Опубликованный в Сети ролик возмутил граждан Незалежной

В Днепре толпа взяла штурмом магазин секонд-хенда – горожане разбили стекло и, расталкивая локтями друг друга, рванули в помещение. Более робкие граждане опасливо жались в сторонке, пропуская буйных соотечественников.

"Завоз в секонд....Без комментариев....." –

написала на страничке в Facebook Татьяна Зимина. Пользователи Сети не скупились на едкие комментарии: "И с этим стадом баранов ещ кто -то надеится на честные выборы ??? Даже не нужно 1000 грн,такие за рубашку продадут не только себя .....", "Ффу, быдло", "мне кажется просто никто и додуматься до такого не мог что у стада Баранов столько сила", "И не просто разбить стекло, а порезать охранника...очевидцы говорят, что поранили и продавцов. В какой стране мира, такое увидите???", "Дурдом", "Прискорбно!", "Ну прям смотришь и начинаешь верить, что мы едим снегирей и детей", "Я в шоке".

При этом здравомыслящие пользователи призвали не осуждать людей: "а Вы думаете, они от хорошей жизни там давку устраивают?", "а что нормальное можно купить на "сегодняшнюю" пенсию... Вы об этом задумывались...", "Не каждый в любом возрасте при нынешнем уровне жизни может позволить себе ( как вы говорите) шмотку..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Многие также отмечают, что давку в таких магазинах устраивают спекулянты-перекупщики, которые сначала скупают все в секонд-хенде, а затем перепродают вещи через интернет или на рынках, отмечает телеканал "Царьград".