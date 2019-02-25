Украинский военный тягач для "Нептуна" оказался негодным

"КрАЗ" забраковали в ВСУ

Широко рекламируемый официальными украинскими лицами тягач "КрАЗ-7634" оказался ненадежным и сломался на испытаниях.

Как пишет пользователь Twitter Хлопак з мілітарного, машина поехала из Киева на полигон в Умань своим ходом, однако через 200 км у нее вырвало кардан и сломалась коробка передач. И итоге "КраАЗ" тянули на буксире. При этом автор блога подчеркивает, что тягачи "Богдан-МАЗ" в два раза дешевле и надежнее.

Учитывая тот факт, что на 460-сильные шасси "КрАЗ-7634" планируется поставить небезызвестный противокорабельный комплекс "Нептун", РСЗО "Ольха", а также радар "Янтарь-1800", это крайне неприятная новость для украинского командования. Вышеперечисленные виды военной техники считаются одними из самых важных и перспективных в преддверии возможного противостояния с Россией. Особенно, "Нептун" и РСЗО "Ольха".

По данным ряда украинских СМИ, Кременчугский автомобильный завод сильно завысил цены на свою продукцию и рискует сорвать оборонзаказ. По мнению других источников, имеет место нечистая конкурентная борьба, а машина сломалась из-за халатности водителя.

"Ну и что? Нормальная штатная поломка. Кардан с коробкой порвало. Водитель не осмотрел машину перед выездом, и у него тупо отлипли колодки на ося", – пишет один из пользователей под фотографиями "КрАЗа". Впрочем, большинство все-таки ругают производителя за брак и плохую сборку.