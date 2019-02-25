Варшава обвинила Киев в геноциде поляков

Прославление бандеровцев в Незалежной все больше раздражает власти Польши

Уничтожение польского населения украинскими националистами из запрещенной в РФ террористической организации УПА и фашистской дивизии СС Галичина (признана преступной по итогам Нюрнбергского трибунала) является не чем иным, как геноцидом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в своем послании в связи с днем памяти жертв погрома в Гуте Пеняцкой Львовской области.

Лидер страны особо подчеркнул, что геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС Галичина и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших преступлений, совершенных против польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине.

"Убийцы достигли своей ужасающей цели: они разрушили сообщество тысяч деревень и городов, а церкви, школы, фермерские хозяйства и дома мелких ремесленников превратились в руины. Их единственной жертвой была польская речь и самобытность, верность традициям и любовь к Отечеству, они были убиты, потому что были поляками", – цитирует PolskieRadio24 пана Дуду.

Он напомнил, как 10 лет назад это место посетил тогдашний польский глава Лех Качиньский, который в присутствии третьего президента Украины Виктора Ющенко "говорил о сложной истине того, что здесь произошло", "взывал о примирение, солидарность и строить совместное светлое будущее, ради дружбы и мира". В связи с этим пан Дуда выразил надежду, что и спустя десятилетие призыв Качиньского все еще остается актуальным.





Однако если обратиться к украинским СМИ, там никакого геноцида со стороны местных националистов в упор не видят. Например, вот как выглядит информация об убитых польских жителях в статье PolskieRadio24:

"Во Львовской области Украины дань уважения полякам, убитым в Гуте Пеняцкой в ​​75-ю годовщину этого преступления. В феврале 1944 года украинские националисты из СС "Галичина" и УПА убили там около 850 человек, в основном польской национальности".

И перевод УНИАНа той же статьи:

"Отмечается, что 28 февраля 1944 года немецкие каратели уничтожили все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включительно с женщинами и детьми)".

На фоне героизации бандеровских головорезов на уровне госвласти нынешней постмайданной Украины, конечно, нет ничего удивительного в такой трактовке событий украинскими СМИ. Хотя строго говоря, переводили они "Украинскую правду", которая ссылалась на утверждения некоего исследователя Андрея Боляновского, заявившего, что в то время в Гуте Пеняцкой не действовал ни один из куреней украинской нацдивизии.

"Согласно документам польского Архива новых актов, село было сожжено подразделением немецкой тайной полевой полиции. Причиной карательной акции были потери оккупантов из-за активной деятельности советского партизанского отряда в районе села незадолго до того", – пишет "Украинская правда".

