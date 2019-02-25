Лидер Незалежной открыто назвал запасной аэродром, куда сбежит в случае провала на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко, у которого все меньше шансов удержаться на посту главы государства на повторный срок, выдал тайну, кем бы ему хотелось стать в будущем. Хозяину "Рошена" грезится депутатское кресло Европарламента. Таким образом, он невольно подтвердил слухи, которые муссируются среди украинских политологов и оппонентов лидера нации о том, что Петр Алексеевич активно готовит себе почву для побега из страны с большой денежной кубышкой.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: "Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, – быть депутатом Европейского парламента", – цитирует Интерфакс-Украина пана Порошенко.

Свое заявление он сделал в понедельник на проходящем в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области форуме о перспективах вступления в НАТО и Евросоюз. Речь "шоколадный король" держал перед молодежью. И он рассказал о тяготах советского человека при выезде за кордон, что является нарушением свободы передвижения и даже свободы слова.

"Друзья мои, а я очень хорошо помню, что, когда я был студентом факультета международных отношений и международного права, для того чтобы выехать за границу нужно было получить характеристику райкома партии, обкома комсомола, деканата, ректората, получить в ОВИРе выездную визу. Или не получить из-за невинного политического анекдота, и таких было много",

– вещал молодым украинцам олигарх на фоне нынешней травли претенденток на участие в "Евровидении", от которых требуют власти то отказаться от родителей, то поклясться никогда не выступать в России.





Также Петр Алексеевич назвал соборную и три прибалтийские страны самыми свободными из всех республик СССР.

"Посмотрите на Украину сегодня! За исключением Балтийских стран Украина – самая свободная среди бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы", – приводит его слова издание Lb.ua.

И тут же вспомнил про Россию. Пан Порошенко предложил молодежи сравнить уровни свободы в двух государствах, подчеркнув, что у нас "очень просто получить уголовный приговор за лайк в фейсбуке".

На прошлой неделе украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя баснословные доходы президента, который активно их легализует, пришел к выводу, что он готовится сбежать из страны, поскольку 31 марта он "проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами".

