"Евровидение" помогает России вести гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия использует национальный отбор на "Евровидение-2019", чтобы достичь своих опасных целей. По его мнению, артисты, которые "гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальную целостность Украины", не могут участвовать в этом песенном конкурсе.

Кириленко отметил на своей странице в Twitter, что Россия создает "негативный общественный резонанс" и угрожает информационной безопасности Украины.

Финалистками украинского отбора стали участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк. Ранее в Незалежной на них ополчились из-за того, что они назвали Крым российском территорией. При этом Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, встал на защиту девушек. Певец призвал коллег не реагировать на народ, который просто хочет "поляпать языком".

"Евровидение" пройдет в этом году в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.