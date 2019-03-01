Президент Незалежной гипнотизирует украинцев перед выборами

Неожиданное заявление сделал Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком. По его словам, Украина легко может стать региональным лидером – для этого всего лишь нужно "просто поверить в это".

"Это звание (региональный лидер) она заслужила по праву. И все, что для этого нужно – поверить в это", -

подчеркнул украинский президент в эфире телеканала "112.ua". Он добавил, что Украине необходимо нарастить экономическую мощь и наметил перспективный план на ближайшие 5 лет: стать страной-лидером, в которой живут вольные и счастливые граждане.

Грандиозным планам Петра Алексеевича, к сожалению, мешает суровая реальность – по данным Государственной службы статистики Украины, за чертой бедности живет около трети жителей страны. Так что призыв "просто поверить" в мифическое лидерство Незалежной – всего лишь красивый предвыборный лозунг.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Наиболее реальными кандидатами на пост главы государства считаются действующий президент Петр Порошенко, многоопытный политик Юлия Тимошенко и артист Владимир Зеленский.







