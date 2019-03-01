Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко дал установку на лидерство Украины

Петр Порошенко. Фото: Globallookpress.com
Президент Незалежной гипнотизирует украинцев перед выборами

Неожиданное заявление сделал Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком. По его словам, Украина легко может стать региональным лидером – для этого всего лишь нужно "просто поверить в это". 

"Это звание (региональный лидер) она заслужила по праву. И все, что для этого нужно – поверить в это", -

подчеркнул украинский президент в эфире телеканала "112.ua". Он добавил, что Украине необходимо нарастить экономическую мощь и наметил перспективный план на ближайшие 5 лет: стать страной-лидером, в которой живут вольные и счастливые граждане.

Грандиозным планам Петра Алексеевича, к сожалению, мешает суровая реальность – по данным Государственной службы статистики Украины, за чертой бедности живет около трети жителей страны. Так что призыв "просто поверить" в мифическое лидерство Незалежной – всего лишь красивый предвыборный лозунг.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Наиболее реальными кандидатами на пост главы государства считаются действующий президент Петр Порошенко, многоопытный политик Юлия Тимошенко и артист Владимир Зеленский.



Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Норд" отомстил Украине за незаконный арест

Российское судно стало проклятьем для Киева

Курс доллара взлетит в марте

Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей