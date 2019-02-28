Украинские политики обнаружили у президента все признаки нездорового поведения

Лидер Незалежной Петр Порошенко попал в лапы коварного состояния, которое пострашнее алкоголизма будет. Затянувшийся сплин овладел главой соседнего государства.

Таким образом подействовала на него гонка за высокопоставленную должность. То, что Петр Алексеевич в пал в депрессию накануне выборов, со знанием дела допустил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Он понимает, что может все потерять. Терять нечего тем людям, которые собрали свои вещи и уехали работать в Европу. А Петру Алексеевичу есть что терять. У него сдают нервы. Это признак того, что он находится в очень глубокой депрессии",

– истолковал поведение пана Порошенко бывший законодатель в эфире НСН.

Однако это не повод для эксцентричного поведения, пояснил Калинкаров. Претендент на главное кресло страны не имеет права на шутовство. На нем лежит ответственность за весь избирательный штаб. Если он не будет для своей команды "музой", люди помашут ему ручкой.

"Задача непростая, поэтому это все на грани нервного срыва", – резюмировал экс-депутат.

Буйный Порошенко достиг апогея неадекватного поведения. Он сорвал шапку с головы молодой украинки, подумав, что та явилась на встречу с ним в пьяном угаре.