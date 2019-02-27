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Идеальная марионетка: американцы положили глаз на Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.facebook.com
Лидер президентской гонки на Украине очень заинтересовал Вашингтон

Народный любимец, известный артист и претендент на главный пост Незалежной Владимир Зеленский похвастался почетным гостем: к нему в штаб заглянул постпред США в НАТО Курт Волкер. Однако проницательные украинцы тут же вывели американцев на чистую воду.

Жаркая дискуссия разгорелась под публикацией в Facebook. Избирателей возмутил неформальный стиль одежды потенциального главы государства. Зеленский запечатлен в обычном свитере. На фоне холеного Волкера его внешний вид, естественно, бросился в глаза.

Владимир Зеленский и Курт Волкер. Фото: www.facebook.com/Команда Зеленського

"Американцы хотели составить свое мнение о человеке, возможном президенте Украины, которому будут вручены многие военные тайны, в том числе оружие американское (джавеллины), стратегические и оборонные объекты страны. Сможет ли этот человек слить информацию или нет, вот именно это, выяснял Волкер. У наших граждан с мозгами очень плохо и они могут выбрать какого актеришку, которого расколоть, раз плюнуть. А это чревато большими последствиями",

прокомментировала украинская "провидица" (орфография и пунктуация – авторские).

Между тем в штабе Зеленского ничего подобного не усмотрели, отметив важность данной встречи. За непродолжительное время общения Волкер перекочевал в разряд друзей Незалежной.

"Курт – блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной, – сказано в сообщении. – Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

В целом же украинский народ порадовался за лидера предвыборной кампании, возгордившись удостоенным вниманием.

"А вы заметили, что не Зеленский ездит в Вашингтон, Брюссель, Берлин, а они к нему в офис ходят? Похоже, не мы идем в Европу, а она к нам", – констатировал гражданин соседнего государства, перепутав Старый и Новый Свет. Америка давно уже вплотную подобралась к Украине. Только на пользу ли это последней... 

Ксения АНДРЕЕВА
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