Зеленский предсказал судьбу Порошенко

Шоумен прозрачно намекнул, что действующего президента ждет тюрьма

Актер Владимир Зеленский считает, что один из кандидатов в президенты Украины непременно сядет в тюрьму.

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократами, чтобы ни один из них не избежал ответственности", -

написал Зеленский на своей страничке в Facebook.

По мнению шоумена, нынешняя украинская власть мечтает забрать с собой все, что украла у народа и армии. Комик напомнил о хищениях в "Укроборонпроме" и на уголовные дела, заведенные против некоторых чиновников.

"Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", -

закончил свой пост Зеленский, перефразировав предвыборный лозунг Петра Порошенко "Кандидатов много – президент один".

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Наиболее вероятными претендентами на место главы государства эксперты считают Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.