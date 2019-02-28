Зеленский предсказал судьбу Порошенко

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Актер Владимир Зеленский считает, что один из кандидатов в президенты Украины непременно сядет в тюрьму.
"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократами, чтобы ни один из них не избежал ответственности", -
написал Зеленский на своей страничке в Facebook.
По мнению шоумена, нынешняя украинская власть мечтает забрать с собой все, что украла у народа и армии. Комик напомнил о хищениях в "Укроборонпроме" и на уголовные дела, заведенные против некоторых чиновников.
"Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", -
закончил свой пост Зеленский, перефразировав предвыборный лозунг Петра Порошенко "Кандидатов много – президент один".
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Наиболее вероятными претендентами на место главы государства эксперты считают Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.
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