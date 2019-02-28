На мятежный регион снова натравят украинскую националистическую группировку

В Москве не исключают, что власти Украины готовят вооруженную провокацию на линии разграничения на неподконтрольной Киеву территории на востоке страны силами местных экстремистов, чтобы сорвать проведение президентских выборов. Такое предположение сделала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

"У меня написано "полк Донбасс". Но это даже не полк, это даже не объединение – это группировка, представители которой известны праворадикальными взглядами. Не исключаю, что Киев готовит в Донбассе вооруженную провокацию с целью введения военного положения и недопущения президентских выборов на данной территории, жители которой не испытывают симпатий к действующей киевской власти",

– цитирует "Комсомольская правда" нашего дипломата.

Об обострении ситуации в Донбассе в последнее время сообщают представители народных республик. Во вторник, 26 февраля, стало известно о возвращении в окопы боевиков из нацгруппировки "Азов".

"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Травневое дополнительно прибыло более 100 человек 18-го отдельного полка "Азов" и восемь боевых машин пехоты",

– рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.





По его словам, цель заброски украинских националистов – исключить дестабилизацию обстановки в рядах ВСУ во время проведения выборов президента, а также активизировать "ведение провокационных действий вдоль линии соприкосновения", пишет ДАН.

Еще ранее донецкие разведчики зафиксировали прибытие боевиков радикальной группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ) и все тех же "азовцев" на два КПП и в районы четырех населенных пунктов, расположенных на линии разграничения в Донбассе.

Из ЛНР сегодня заявили, что украинские силовики не пустили патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на линию разграничения в районе Попасной, чтобы скрыть размещенную там в нарушение Минских соглашений тяжелую технику ВСУ. По данным официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, украинцы сосредоточили у этого населенного пункта "большое количество буксируемых гаубиц, минометов и танков".

А двумя днями ранее киевские силовики по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева и вовсе обстреляли представителей СММ и ремонтную бригаду водоканала в районе Золотого-5.

По словам Марочко, жертв удалось избежать по счастливой случайности, так как пули пролетели в 10 метрах от патруля миссии, "что свидетельствует об особом цинизме и серьезности намерений карателей 54-й бригады ВСУ, намеревавшихся довести провокацию до реальных жертв", отмечает ЛИЦ.

Напомним, выборы президента Незалежной должны пройти 31 марта, на пост претендуют 44 кандидата.

