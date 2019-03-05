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Тимошенко встала между Зеленским и Порошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер "Батькивщины" идет к успеху

Один из главных претендентов на победу на выборах президента Украины Юлия Тимошенко вышла на второе место в предвыборном рейтинге, оказавшись между комиком Владимиром Зеленским и нынешним главной страны Петром Порошенко.

Свежий опрос Института анализа и прогнозирования показал, что менее чем за месяц до дня "икс" Тимошенко имеет поддержку 17,9% избирателей. Первое место по-прежнему занимает Зеленский – 25,2% потенциальных голосов. А вот Порошенко сдает свои позиции. Если согласно предыдущему опросу, за него хотели проголосовать 16,6%, то теперь его популярность упала до 15,4% избирателей. Ему на пятки уже наступает лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко (13,8%).

Нынешний глава Украины продолжает идти на политическое дно. Электорат уходит не только от него самого, но и от его партии – "Блок Петра Порошенко". Все тот же опрос показал, что БПП вылетела из тройки лидеров парламентского рейтинга, уступив место "Оппозиционной платформе" Бойко. Возглавляемая Тимошенко "Батькивщина" идет на втором месте, как и ее лидер. А на первом месте в предпочтении украинцев оказалась партия "Слуга народа", которая выдвинула кандидатом на выборы Владимира Зеленского.

До сих пор в президентской гонке сохраняется главная интрига – случится ли победа вчерашнего юмориста и шоумена на президентских выборах? Некоторые объясняют популярность Зеленского протестным голосованием, то есть украинцы таким образом пытаются

Однако олигарх Игорь Коломойский, с именем которого связывают выдвижение Зеленского, считает, что шоумен на самом деле является "символом смены поколений", передает "Федерал Пресс". Сам Зеленский подчеркнул, что он "не игрушку в руках Коломойского".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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